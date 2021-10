Dagrecept: Spaans lamsvlees met tomaat, citroen en ansjovis

Zo is er zelfs agnei Iberico; lamsvlees dat net zo exclusief is als die beroemde jamon. Het wordt daarom lamsvlees met tomaat, ansjovis en citroen; een van de leuke eenpansgerechten uit Foolproof uit een pan (Uitgeverij Becht) van Alan Rosenthal.

Verwarm de oven voor op 160 graden. Braad het lamsvlees in een diepe pan met 3 el olie zo’n 6-7 minuten aan en leg apart. Fruit in dezelfde pan de uien in wat olie zacht en glazig. Voeg de ansjovis en knoflook toe, bak even mee, dan kunnen de wijn, tijm, laurierblaadjes en oregano erbij; breng aan de kook.

Voeg de tomatenblokjes, citroenschil en -sap toe, en ook wat zout en peper. Nu kan het lamsvlees terug in de pan, met de paprika. Breng aan de kook, deksel erop en zet het 2 uur in de oven. Haal dan het deksel eraf en laat nog 30 minuten in de oven zodat de saus indikt. Garneer met gehakte peterselie en eventueel wat Parmezaan. Lekker met rijst.

Nodig voor vier personen:

- 900 g lamsschouder

(filet, blokjes van 4 cm)

- 4 el milde olijfolie

- 2 uien (grove stukken)

- 30 g ansjovis

(grove stukken)

- 2 tenen knoflook (dun gesneden)

- 350 ml droge witte wijn

- 2 takjes tijm, 1 tl oregano

- 2 laurierblaadjes

- 400 g tomatenblokjes

- 1 citroen (sap en schil)

- 1 rode paprika

(stukjes van 1 cm)