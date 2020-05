Familierecept: Bonen met boze ogen

Wij verhuisden onlangs naar het platteland. Naar Drenthe, waar het overigens een heel ander klimaat is dan in het westen. Iedereen die zegt dat het niet meer vriest moet daar maar eens naartoe komen. Mijn man liet zich helemaal meeslepen in de buurt en de plaatselijke tuinders en boeren hadden een enorme schik in zijn goedgelovigheid. Zo hadden ze hem verteld dat: „Een boon mij niet mag zien.” Hij interpreteerde er lustig op los. Dat was vast een oud gebruik, dat je niet naar bonen mocht kijken omdat ze anders het boze oog kregen. Wat heb ik gelachen. Want als kleindochter van een boer weet ik dat het heel wat anders is: Een boon mag mij niet zien? Welnee, bonen mogen de meimaand niet zien en dat wil zeggen dat je de bonen wel mag zaaien in mei, maar dat ze niet boven de grond mogen staan voor eind mei. Vanwege de nachtvorst dus. Hij krijgt nu steeds een lege schaal van me en dan zeg ik dat er bonen inzitten.

Elly ter Veld, Assen

Nodig voor 4 personen

1 kilo tuinbonen, vers of ontdooid, 700 gr

1 rode peper

100 gram spekblokjes

1 wortel fijngehakt

1 ui gehakt

1 stengel bleekselderij

1 takje rozemarijn

2 eetl olijfolie

2 dl droge witte wijn

200 gram passata (tomatenmoes)

300 gram snijbiet of spinazie

Pel de verse tuinbonen. Hak spek, wortel, ui, selderij ,rozemarijn en peper fijn. Bak het mengsel in de olie 10 minuten zachtjes. Voeg de tuinbonen en wijn toe breng aan de kook voeg passata toe, zout erbij sluit de pan en laat 35 minuten sudderen. Snij de bladeren snijbiet of spinazie in repen, leg op de bonen laat nog een kwartier slinken. Geweldig met een flink stuk vers brood en een iets gekoelde rode wijn.