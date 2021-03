Deze nieuwe hortensia is ideaal voor op het balkon

Kleuren

Hoe lichter de standplaats, hoe sterker de kleurverandering. Wat begint als een groen-roze Magical Jewel eindigt in het najaar in romantische tinten als donkerrood of vergrijsd groen.

Hoewel de bloemen delicaat ogen, zijn ze wel oersterk en goed bestand tegen fel zonlicht. De bloemen blijven mooi tot in het najaar. Door de stevige stelen zal de plant ook niet gaan hangen tijdens hevige regenbuien.

Dat de plant maximaal 50 cm hoog wordt, maakt ‘m ideaal voor op het balkon en terras. Je kunt de Magical Jewel uiteraard ook een plekje in de tuin geven.

Kamerplant

Er zijn ook Magical kamerhortensia’s. Net als de tuinhortensia’s veranderen deze tijdens de bloeiperiode van kleur.

De plant is vanaf april 2021 verkrijgbaar bij tuincentra of via magicalhydrangea.com.