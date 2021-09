De deftige ’directieauto’ van Marnix (68) heeft nooit grote ingrepen nodig

Eigenaar: Marnix Bootsma (68), ondernemer in metaalsector

Auto: Rover P5B 3.5 Litre

Bouwjaar: 1973

Geschatte waarde: € 30.000

Motor: V8, 3528cm3 160 pk

’Ons familiebedrijf O. de Leeuw in Zwolle importeerde vroeger Nuffield- en Leyland-tractors. Mijn vader reed in een auto uit hetzelfde concern: een Wolseley 6/110. De productie stopte eind jaren 60, maar hij wilde graag een Leyland-product: een Jaguar XJ6 of een Rover P5B. De Rover was een betere opvolger, meer een directieauto. Niet schreeuwerig, degelijk en met een tijdloos design.

Dus werd het de P5B, comfortabel en bekleed met leer en echt hout, een van de laatste linksgestuurde exemplaren. Na mijn vaders overlijden in 1993 is hij in mijn bezit gekomen en altijd in gebruik gebleven als hobby-auto. In al die jaren zijn er natuurlijk onderdelen vervangen, zoals de bumper, maar echt grote ingrepen waren nooit nodig. Hier en daar zie je een minder plekje, maar die worden niet erger; hij staat immers binnen. Hij is gebruikt en heeft een mooi patina; ik hoef er geen concours mee te winnen.

De auto is regelmatig ingezet als trouwauto. Ik ben er zelf ook in getrouwd. Ook rijd ik er evenementen en ritten van de Rover Owners Club Holland mee. De wegligging is niet sportief en het is geen auto die je in een rally zou verwachten. Toch doe ik daar regelmatig aan mee. Je rijdt voor een goed doel en ik heb meegemaakt dat voor me een blauwe, vooroorlogse Bugatti reed, terwijl ik in de achteruitkijkspiegel Gijs van Lennep in een Porsche 356 zag!”

Kijk voor een filmpje op youtube.com/autovisie.