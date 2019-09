Recept van de dag: nazomerzalm

De bomen in Italië hebben een naar virus opgelopen. Ik weet nog niet waar de getroffen bomen precies staan, maar dat het met olijfolie een keer mis moest gaan, was wel duidelijk. Die enorme plantages en heftige bijmesting, dat gaat een keer fout. Maar een mooie zachte Griekse olie is ook heerlijk hierbij. En vlak voor het serveren verder marineren met wat vers citroensap of azijn.

Nodig voor twee personen:

150 gram gerookte zalm (bijvoorbeeld wilde sockeye van Fish Tales, dat is goed voor je karma)

20 ml extra vierge olijfolie

rasp en sap van een ½ citroen

½ eetlepel kappers

handvol veldsla

4 stengels bieslook, fijngesneden

zwarte peper

paar sneden oud zuurdesembrood

Bereiding:

Haal de zalm een kwartier voor het serveren uit de verpakking. Verdeel de plakken zalm over het bord of de schaal en besprenkel de olijfolie erover. Druppel nu het citroensap erover, wacht vijf minuten, en garneer daarna met de citroenrasp, kappers en veldsla. Maal er wat zwarte peper over. Serveer met een stuk geroosterd zuurdesembrood en wat walnoten ernaast.