Review: Teufel CAGE Gaming Headset

Wat is het?

De markt voor gaming headsets en professionele koptelefoons is lang gescheiden gebleven. Waar bedrijven als Steelseries, Corsair en Razer jarenlang de markt voor gamers hebben gedomineerd, zijn traditionele audiobedrijven als Sennheiser en Teufel netjes aan hun kant van de schutting gebleven. Daar is alleen verandering in gekomen toen Sennheiser besloot om met de Game One te komen en de scheidslijn te doorbreken.

Het Duitse Teufel heeft besloten om dezelfde keuze te maken en met de CAGE haar eerste headset voor gamers te introduceren. Zoals we van onze oosterburen mogen verwachten is dat gedaan met mechanische precisie, wat meteen terugkomt in het design van de koptelefoon: strak, robuust en met kwalitatieve materialen. Ondanks het enigszins lichte gewicht van 330 gram moet je goed je best doen om de headset kapot te krijgen. Wat we zeker niet van alle concurrenten kunnen zeggen.

In de sobere doos krijg je naast de koptelefoon ook een tweetal kabels - een lange USB-kabel en een korte 3.5mm-kabel - en natuurlijk een microfoon om aan te sluiten. Een gaming headset is niet compleet zonder microfoon om met je teamgenoten te communiceren.

Is het wat?

Dat de Teufel CAGE tegen een stootje kan en komt met modulaire accessoires is leuk, maar het draait bij een koptelefoon natuurlijk vooral om hoe hij klinkt. Wat dat betreft heeft Teufel genoeg geleerd van haar jaren in de audio-industrie. Helder, gedetailleerd en vooral gebalanceerd. Daardoor krijgen alle tonen, van subbass tot de hoogste noten, alle ruimte om jouw oren te verwennen. Dat doet de CAGE trouwens op meerdere manieren, want de oorkussens zijn heerlijk comfortabel. Het is alleen jammer dat de oorschelpen amper kunnen draaien, waardoor de koptelefoon niet geschikt is voor elk hoofd.

De microfoon valt gelukkig niet tegen. Volgens onze mede-gamers waren we tijdens potjes goed en duidelijk te verstaan en vormde omgevingsgeluid geen obstakel in de communicatie. Wel zo handig in games waarbij dat van levensbelang is. Wil je de eigenschappen van de microfoon naar eigen smaak aanpassen, dan kan dat via de Teufel Media Center applicatie.

Met de software is het ook mogelijk om het geluid van de koptelefoon zelf te veranderen, maar de standaardinstellingen zijn al nagenoeg perfect. Dat laat niet alleen goed zien dat Teufel weet waar ze mee bezig is, maar het is ook een geluk bij een ongeluk voor de console gamers. De software is namelijk alleen te gebruiken op PC en niet op de PlayStation 4, Xbox One of Nintendo Switch, maar omdat de standaardinstellingen al zo goed zijn zal je dat niet snel missen. Wel is er een knop aanwezig om te kunnen schakelen tussen Surround Sound of stereo en verschillende vooringestelde geluidsprofielen.

Het klinkt allemaal als een zeer compleet totaalpakket en dat is het ook zeker. Je voelt het waarschijnlijk al aankomen, maar de Teufel CAGE gaming headset draagt daardoor een flink prijskaartje. Met een adviesprijs van 170 euro zal de koptelefoon niet in het bereik liggen van elke gamer. Net zoals met merkkleding betaal je voor kwaliteit en kan je nog lang van je aankoop genieten.

Plus- en minpunten

+ Hoogwaardige bouwkwaliteit

+ Heerlijk comfortabel

+ Gedetailleerd en gebalanceerd geluid

+Duidelijke microfoon

+ Veel aan te passen via software

- Software niet beschikbaar voor consoles

- Oorschelpen kunnen bijna niet draaien

- Hoge adviesprijs

Conclusie

Op het gebied van gaming headsets heeft Teufel meteen een homerun geslagen met haar eerste poging. Het audiobedrijf doet vrijwel alles goed, hoewel iets meer bewegelijkheid in de cups wenselijk was geweest. De hoge adviesprijs dat daarbij komt kijken is een logisch gevolg, al zal dat voor sommige gamers een iets te grote aanslag zijn op hun spaarrekening. Heb je daarentegen wel de financiële middelen paraat, dan zal het een lastige klus worden om voor dat geld een betere gaming headset te vinden om optimaal te kunnen genieten van een intensief potje Call of Duty of Battlefield.

Geschreven in samenwerking met XGN.nl