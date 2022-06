Gerrit kocht zijn auto via de webshop: ’Gewoon in je winkelmandje en klaar!’

Auto: Citroën Ami Electric

Bouwjaar: 2021

Prijs: Deze uitvoering incl. aflevering € 8090

Motor: Elektromotor, vermogen 6 kW

Transmissie: Eentraps reductieversnelling

„Ik heb een voorliefde voor Engelse auto's én Citroëns. Toen ik las dat deze Ami op de markt kwam, heb ik geprobeerd er in Nederland een te kopen, maar dat gaat gewoonweg niet. Toen zag ik online iets over iemand die hem zelf had geïmporteerd en ik dacht gelijk: dat kan ik ook. Het bleek inderdaad heel eenvoudig. Je gaat naar een Belgische webshop, stelt 'm samen, doet hem in je winkelmandje, betaalt en zegt bij welke dealer hij bezorgd moet worden. Je koopt dan een Ami die je niet op kenteken zet, maar gelijk exporteert.

De auto was aan het begin niet goed dicht; bij harde regen kwam er water binnen. Ik heb zelf en extra stripje aangebracht en dat is nu verholpen. En in de winter zit je met een dikke jas aan; het tocht als een malle. De auto is begrensd op 45 km/h en gaat ook echt niet harder. We zijn dus al eens door een Aixam ingehaald die wel 55 liep. Ik hou zelf in de gaten wat er achter me rijdt, en als er een rijtje achter me ontstaat, duik ik even een parkeerplaats in. Maar het is eigenlijk geen probleem; het zijn allemaal B-wegen hier in de omgeving en bewoners zijn veel langzaam landbouwverkeer gewend.”

Aangehouden

Ik was er voor het eerst mee op pad. Ik had 'm bij vrienden laten zien en reed rond elf uur in de avond naar huis. En jawel hoor: een politie-auto deed zijn bord met ‘STOP POLITIE’ aan. Ze dachten dat ik met een golfkarretje op pad was. Ik heb uitgelegd wat het is, ze hebben zelfs nog wat foto's gemaakt en me voor de vorm nog even laten blazen en daarna mocht ik door. Je trekt sowieso veel bekijks. Ik heb hem vaak bij ons voor de supermarkt staan en mensen stoppen dan toch even, lopen er een rondje omheen. Er wordt ook vaak gevraagd hoe ik er aan kom en waar hij te koop is. Ik had er twee moeten meenemen...”

Comfortabel

Hij is verrassend comfortabel voor een auto die zo goedkoop op de markt is gezet en er zit ook redelijk wat bergruimte in, omdat de passagiersstoel ver naar achteren kan. Opladen gaat vrij gemakkelijk en snel genoeg. Hier in de schuur zijn stroompunten genoeg en ik heb aan de buitenkant van het appartement van mijn dochter een stopcontact gemaakt. Laatst waren mijn vrouw en dochter op pad en aan het eind van de dag hadden ze 60 kilometer gereden. Dat gaat makkelijk zonder laden en als je ergens een kop koffie drinkt en de Ami aan een laadpunt voor een elektrische fiets zet, kun je nog behoorlijk wat verder. Mijn dochter heeft nog geen rijbewijs en is er veel mee op pad. Ze gaat dan naar familie of vrienden en weet dat ze daar kan laden. Het is de mindset, het is geen enkel probleem. Dit is toch veel leuker en praktischer dan zo'n brommobiel?”

