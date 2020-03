Extreme Bentley Bacalar van 1,5 miljoen euro

De Bacalar is een coachbuild car, van de hand van Bentley’s designbaas Stefan Sielaff maar onder supervisie van Mulliner, de specialistische afdeling van het prestigieuze Engelse merk. Net als het vorige project -de Grand Limousine op basis van de Mulsanne- is de Bacalar een gelimiteerde uitgave. Als technische basis dient dit maal de Continental GT Convertible. De gehele opbouw is echter specifiek voor Mulliners Bacalar, zoals het een coachbuild-auto betaamt. Slechts twaalf stuks zien vanaf eind dit jaar het levenslicht en de gefortuneerde kopers die 1,5 miljoen pond naar Bentley overmaken krijgen volgend jaar de sleutels overhandigd.

Mulliner label

Al in november 2018 onthulde Mulliner-topman Omar Sheikh aan Autovisie de komst van speciale gelimiteerde modellen onder Mulliner-label. Hij kon het destijds niet over de Bacalar hebben, want over dat project werd toen nog druk gediscussieerd. Pas in mei 2019 startte het ontwerpproces van de Bacalar. Nu, amper een jaar later staat er een showcar. Zoals de auto nu wordt onthuld, is hij nog niet definitief. Het productieteam zal enkele modificaties doorvoeren, zoals bijvoorbeeld aan de snelsluitingen voor de motorkap die niet voldoen aan de eisen voor voetgangerveiligheid. Mogelijk komt er nog een tonneaucover beschikbaar, maar de fabrikant denkt dat daar de twaalf kopers niet om vragen. “De Bacalar zal alleen tijdens mooi weer en bij speciale gelegenheden worden gebruikt”, laat Bentley’s designbaas Stefan Sielaff aan Autovisie weten.

Bentley-tassenset

Het ontbreken van een interieurafdekking, zelfs een dak, maakt de Bacalar niet alleen bijzonder. De open GT is gereduceerd tot een tweezitter. Waar je in een Continental GT Convertible een achterbank vindt, daar heeft de Bacalar twee powerdomes met daaronder bagageruimte voor specifiek ontworpen Bentley-tassen. De Bacalar heeft een uitsnede voor een bagageklep, maar die zal zelden open gaan. De ontwerpchef denkt dat de klanten de ruimte achter de voorstoelen prefereren boven de kofferruimte, al is het alleen al dat je weinig bagage meeneemt.

Powerdomes

Door het ontbreken van het dak en de toevoeging van de powerdomes achterop zou je kunnen denken dat de hoek van de voorruit anders is dan op de Continental GT Convertible. Dat is niet het geval. Alleen de omlijsting wijkt af, aangezien de vergrendelingspunten voor de softtop in het geval van de Bacalar overbodig zijn. De zijruiten daarentegen komen opnieuw van de tekentafel, zoals alle koetswerkdelen (met uitzondering van de aluminium motorkap nu van carbon fibre vervaardigd). Binnenin kiest Bentley voor een andere aankleding. Andere, kostbare materialen, stoelen met liefst 148.199 individuele steken en een hoger geplaatste middentunnel om het speedstergevoel te vergroten.

Opgevoerde W12-motor

Om het bijzondere karakter van de open tweezitter ook op motorisch vlak te benadrukken krijgt ook de W12-motor een kleine upgrade. Het vermogen van de zes liter twinturbo motor ligt in de Bentley Bacalar op 659 pk, een plus van 26 pk ten opzichte van de krachtbron in de Continental GT Convertible.

Volgend project

De Engelse autobouwer geeft aan meerdere exemplaren per maand te kunnen bouwen, wat betekent dat alle Bacalars volgend jaar de weg op gaan. Inmiddels wordt er al naar een volgend project gekeken. De vraag naar dergelijke modellen neemt explosief toe, liet het merk eerder aan Autovisie weten. Er lopen momenteel verschillende projecten naast elkaar, een speciale serie vanuit Bentley en een one-off voor een specifieke klant. De in een oplage van 12 stuks vervaardigde Bacalar kost 1,5 miljoen pond per stuk. Alle exemplaren zijn reeds verkocht. Afgelopen week kregen de kopers de speciale editie te zien, kort nadat Autovisie de presentatie over de Bacalar bijwoonde.