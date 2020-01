Oproep: hoe belangrijk is het eten bij het bepalen van uw vakantiebestemming?

Eten en drinken gaan dit jaar een belangrijke rol spelen in het bepalen van de vakantiebestemming, zo voorspelde reistrendwatcher Kees van der Most. Een foodtour tijdens een citytrip of een kookworkshop in Italië: vooral jongeren en hoogopgeleiden zijn geïnteresseerd in het ondernemen van culinaire activiteiten, en passen hun bestemming daar op aan. Roept bij ons de vraag op: hoe belangrijk vindt u het eten en de voedselcultuur bij het bepalen van uw vakantiebestemming? Zo ja, waar kwam u terecht? En wat was het meest bijzondere wat u op eetgebied op vakantie hebt meegemaakt? Welk lokaal voedsel heeft u geprobeerd, en hoe was dat? Ooit insecten gegeten in Japan? Of gaat er voor u toch niets boven een bal gehakt, zelfs in het buitenland? We horen het graag van u!

Mail naar [email protected] en wie weet staat uw verhaal volgende week in VRIJ Magazine.