Denim in de muur: alles over duurzame isolatie

Ook in de bouwwereld wordt steeds meer op het milieu gelet. Bijvoorbeeld op het gebied van isolatiemateriaal, waarbij steeds meer gerecyclede materialen kunnen worden gebruikt. Denk aan katoen, veelal afkomstig van oude kleding zoals spijkerbroeken.

Deken

De tweedehandskleding wordt ingezameld en gesorteerd. Doorgaans is de helft van al het ingezamelde materiaal bruikbaar. De rest die niet van katoen is, gaat naar de vuilnisbelt of de kringloopwinkel. De katoenvezels worden met een polyestervezel omgesmolten tot een isolatiedeken zoals we ’m kennen en veelal gebruikt in muren, vloeren en daken.

De voordelen van deze soort isolatie die ongeveer 15 euro per vierkante meter kost? De isolatiewaarde is goed, het koelt in de zomer en houdt warm in de winter, het is geluiddempend, zorgt voor betere akoestiek en is gemakkelijk te snijden. De nadelen: het is brandbaar en minder werkzaam in vochtige ruimtes.

Een andere vorm van duurzame isolatie is hennep. Niet iets waaraan je als eerste zult denken, maar de vezels en stukken van de schil van de veelzijdige plant kunnen als beschermingsmateriaal worden gebruikt. Het is een van de meest duurzame gewassen omdat er maar weinig bestrijdingsmiddelen worden gebruikt en het daardoor CO2-vriendelijk is. Het geluiddempende materiaal dat tussen 10 en 30 euro per vierkante meter kost, is ook nog eens volledig recyclebaar.

Vlokken

Verder zijn er papiervlokken die tussen de wanden, in vloeren en bij daken kunnen worden benut. Cellulose, zoals het wordt genoemd, is oud papier vermalen tot vlokken. Vaak van onverkochte of oude kranten. De vlokken worden als het ware met hoge druk de holle (en ook moeilijk toegankelijke) ruimtes ingeblazen. Hierdoor kan het heel makkelijk de vorm van de ruimte aannemen en alles goed afsluiten.

Voor de productie ervan is weinig energie nodig; het is slechts papier dat wordt versnipperd. Dat maakt het materiaal dat zo’n 1,30 euro per kilo kost, zo milieuvriendelijk. Het nadeel: papier kan niet goed tegen vocht en is zodoende niet geschikt voor isolatie van vochtige ruimtes.

Welk materiaal je ook kiest, isoleren is sowieso een goed idee. In de winter zorg je dat de warmte binnen blijft. Zonder kan er wel zo’n 30 procent van de warmte uit huis verdwijnen. Dat kan nogal in de portemonnee schelen: met goede isolatie kun je in een tussenwoning tot 15 procent op het gasverbruik besparen, ongeveer 130 euro. Voor een vrijstaande woning kan dat 30 procent zijn, ruim 400 euro.