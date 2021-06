Lezersvraag: hoe krijg ik de geur van diesel uit kleding?

A. Krist: „Ik heb een jas waar diesel overheen is gekomen, hoe krijg je de geur eruit?”

Zamarra: Neem een emmer koud water en giet daar een halve fles wasmachinereiniger in. Laat de jas hier een nachtje laten inweken. Dan in de wasmachine op 30 of 40 graden wassen met de andere helft wasmachinereiniger.

Ook een huishoudprobleem waar u niet uitkomt? Mail naar zamarra@telegraaf.nl