Recept van de dag: ragout, voor de dag erna

Nodig:

•250 gr kipvlees, kippendijen in blokjes bijvoorbeeld

•500 gr champignons

•1 prei, heel dun gesneden

•4 dl bouillon

•45 gr boter

•30 gr bloem

•1 eetl witte wijn

•sap van een ½ citroen

•½ eetl peterselie, fijngehakt

•1 eierdooier

Bereiding:

Snij de champignons in kwarten. Smoor ze gaar in wat boter. Kip en prei erbij. De rest van de boter erbij, dan de bloem er over strooien. Roer en bak even door, laat niet bruin worden.

Dan de bouillon erbij en je krijg een prachtige ragout. Laat even doorkoken. Dan breng je het geheel op smaak met zout, peper en een beetje citroensap. Wijn er in, en de eierdooier. Glad roeren, nog heel goed doorwarmen. Serveer over rijst met ruim peterselie er over gestrooid.