Televisiekok heeft nu ook kookboek geschreven met zijn zoons Alain Caron (64) biecht op: ’Ik durfde nooit een eigen tent te openen’

Televisiewerk trok Alain Caron door de coronacrisis. „Ik ben blij dat alles weer een beetje normaal aan het worden is.” Ⓒ Amaury Miller

Amsterdam - Zijn prachtige accent verraadt ook na decennia in ons land dat de wieg van Alain Caron (64) in Frankrijk stond. Hij kwam hier ooit voor de liefde. Twee vrouwen en vier kinderen later kunnen we wel stellen dat hij wortel heeft geschoten in Amsterdam.