Column Piet Smolders: Stralende liefdesgodin

De zon verschijnt momenteel rond zeven uur en we kunnen het beste naar Venus kijken rond kwart over zes. Venus schittert en is overduidelijk het helderste hemellicht – op de maan na. Wie een kijker op Venus richt ziet duidelijk dat haar linker halfrond wordt beschenen door de zon. Details op het oppervlak van de planeet zijn niet te zien: Venus gaat permanent schuil onder een dikke wolkendeken.

Vooral dankzij een paar Russische Venera-landers weten we dat onder die wolken een roodgloeiende wereld schuilgaat: 500 graden Celcius en een druk van honderd atmosfeer – dat is evenveel als een kilometer diep in de aardse oceanen. Die stroperige atmosfeer gedraagt zich min of meer als een vloeistof en de Russische landers hadden tijdens het laatste stuk van hun afdaling zelfs geen parachutes nodig: die zonken zachtjes naar beneden.

"Naar Venus kijken rond kwart over zes"

De Venusatmosfeer bestaat voor meer dan 96 procent uit kooldioxide: er is daar sprake van een uit de hand gelopen broeikaseffect, voornamelijk veroorzaakt door het feit dat Venus veel dichter bij de zon staat dan de aarde: 100 miljoen tegen 150 miljoen kilometer.

Begin jaren vijftig dachten sommigen nog dat er leven op Venus kon bestaan. De Californische hamburgerbakker George Adamski beweerde zelfs dat hij contact had met vliegende schotelaars van Venus. Hij schreef er een paar boeken over en werd wereldberoemd. Op 8 mei 1959 werd hij zelfs door koningin Juliana op Soestdijk ontvangen. Kort nadat Adamski – in 1965 – definitief naar hoger sferen was verhuisd, landden voor het eerst Russische sondes op Venus en werd duidelijk dat het daar volslagen onleefbaar is.

Venus, bijna even groot als onze aarde, is een helse planeet, die er op het eerste oog aanlokkelijk uitziet. Dat kunt u zelf bij helder weer constateren als u op tijd uit de veren bent!