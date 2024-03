’Deze auto is de Ferrari voor de gewone mens’

Al van jongs af aan is Tom te Kaat gek op het merk Alfa Romeo. Toen hij vader zou worden, besloot hij zijn GTA 147 in te wisselen voor een praktischer model. De Giulia uit 1972 is nu de gezinsauto. „Mijn dochter gooit van blijdschap haar handjes in de lucht zodra ik de motor start.”

© Robert Hoetink Tom te Kaat: ’We kopen een oldtimer waarmee we met de hele familie weg kunnen’, zei ik tegen mijn vriendin.