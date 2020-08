Pippi Langkous: Met al haar girlpower dé Dolle Mina

Precies daarom was Pippi onze heldin. Ze dééd het gewoon.

Vanuit Villa Kakelbont richtte ze, met aapje meneer Nilsson, paard Klein Witje en haar vrienden Tommy en Annika de wereld in naar haar eigen zin.

Pippi haalde kattenkwaad uit, was brutaal, onbevangen. Maar bovenal door haar vrijheidsdrang, onafhankelijkheid, veerkracht, durf, optimisme, doorzettingsvermogen en vrolijkheid wist ik één ding zeker: zo wilde ik ook worden.

Hopelijk heeft iedereen een beetje Pippi in zich. Niet voor niets is haar Ik denk dat ik het kan want ik heb het nog nooit gedaan een levensmotto van velen. Want Pippi is nog altijd alive and kicking.

Natuurlijk zijn haar avonturen met de tijd meegegaan, denk bijvoorbeeld aan haar vader die niet langer als negerkoning maar als koning van de Zuidzeeën door het leven gaat. Maar in de kern is Pippi van alle tijden.

Deze week verscheen er in de Gouden Boekjes-reeks het nieuwe boekje Ken jij Pippi Langkous?, als onderdeel van de internationale campagne Pippi of Today. In deze campagne wordt aandacht gevraagd voor ’de helden van vandaag’, oftewel de kinderen die op de vlucht zijn of dat waren. Omdat ook Pippi zonder ouders en vriendjes in een vreemd land terecht kwam, wordt zij nu als boegbeeld ingezet om ervoor te zorgen dat gevluchte kinderen zich weer snel thuis en kind kunnen voelen.

Pippi Langkous bestaat dit jaar 75 (!) jaar. Ook de Dolle Mina’s vieren nu hun jubileum, zij zagen 50 jaar geleden het levenslicht. Niets ten nadele van al het werk dat de feministen hebben verricht, maar voor mij is Pippi met al haar girlpower dé Dolle Mina.

Omdat ze het tot op de dag van vandaag voor elkaar krijgt kinderen en volwassenen te inspireren om zelfstandig te zijn en iets van het leven te maken.

Chef VRIJ Babette Wieringa belicht elke week de wereld van lifestyle. Volg haar op Instagram: babettewieringa. Mail: [email protected]