Tips om (in) de keuken te verduurzamen

Koken op gas, een oude(re) koelkast en een diepvriezer: de keuken is niet bepaald het meest milieuvriendelijke en meest duurzame onderdeel van het huis.

Een gemiddelde keuken gaat twintig jaar mee, zo blijkt uit onderzoek. Mocht de huidige aan vervanging toe zijn, dan is het bij een nieuw exemplaar gemakkelijker om de juiste keuzes te maken.

Inductie

Ga bijvoorbeeld over op inductiekoken. Hoewel gas goedkoper dan inductie is (jaarlijks kost gas gemiddeld 25 euro en inductie 36 euro per huishouden), draagt de verbranding van een fossiele brandstof die niet oneindig beschikbaar is, bij aan klimaatverandering. Bij de verbranding komt immers CO2 vrij.

Inductie is milieuvriendelijker en verbruikt minder stroom dan elektrische kookplaten. Tip: als je toch bezig bent, duik dan eens in de wereld van groene stroom.

Let bij de aanschaf van nieuwe apparatuur zoals koelkast, vriezer en vaatwasser op de energiezuinigheid. Daarbij is het goed te weten dat in maart van dit jaar het bekende stelsel waarbij A+++ zo energieschoon mogelijk was, door de Europese Unie is aangepast.

Bekijk ook: Duurzaam van a tot z

De plussen zijn verdwenen, het energielabel loopt nu van A tot en met G, waarbij geldt: hoe eerder de letter in het alfabet, hoe beter.

Kranen

Ook de keukenkranen zijn gemakkelijk te verduurzamen. Zo heeft Altered bijvoorbeeld opzetstukjes voor kranen ontwikkeld waardoor ze tot 98 procent minder water gebruiken. En leuk, zo’n heetwaterkraan waaruit direct kokend water stroomt, maar het reservoir blijft heet en zorgt zo voor extra stroomkosten: zo’n 17 euro per jaar, blijkt uit onderzoek.

Het materiaal van de keuken zelf wordt steeds duurzamer. Zo heeft de Deense keukenfabrikant Kvik de Veda die voor 40% bestaat uit gerecyclede materialen, waaronder mdf. De keuken zelf, inclusief materialen en apparatuur, kan vervolgens ook weer voor 84% worden gerecycled. Bedenk ook: vaak is het geraamte van de keuken nog prima. Overweeg eens alleen nieuwe frontjes, scheelt ook in prijs!

Geen nieuwe keuken nodig? Dan kun je je steentje bijdragen ín de keuken door zoveel mogelijk biologische, seizoensgebonden streekproducten te eten, zo min mogelijk voedsel te verspillen en vlees af en toe over te slaan.

Bekijk ook: Duurzaam hout in huis is de grote woontrend van dit moment