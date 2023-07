Dagrecept: Groentesaus voor pasta of (ontbijt)pizza

Onderstaande tomatensaus maak je namelijk van verse groente en kan over pizza, sandwiches, pasta of gebraden vlees. Het recept voor deze saus en bijbehorende ontbijtpizza (!) komt uit Dit kookboek is je beste vriend van Lucy Tweed. Erg leuk voor de (klein)kinderen.

Verwarm de oven voor tot 160 graden (hetelucht, 180 elektrisch). Meng alles (behalve de tomaten) in een ovenschaal. Zet de schaal 40 minuten in de oven. Verwijder harde velletjes en steeltjes, en pureer alles met de tomaten. In de koelkast is de saus 4 dagen houdbaar, in de vriezer 3 maanden.

De ontbijtpizza maak je zo: verwarm de oven voor tot 180 graden (hetelucht, 200 elektrisch). Smeer de saus uit over de pizzabodem. Strooi de mozzarella erover. Druk de plakjes bacon losjes in de kaas zodat ze er een beetje boven uitsteken. Sprenkel de olie erover.

Bak de pizza 10 minuten tot de kaas gesmolten is. Haal hem eruit en druk met een lepel drie kuiltjes in de gesmolten kaas. Breek de eieren in de kuiltjes. Zet de pizza nog 10 minuten in de oven, of tot de eieren naar wens zijn.

Nodig voor 3 personen:

Nodig voor 500 ml:

- 1 ui (gehakt)

- 2 courgettes (grove stukken)

- 1 wortel, 3 tomaten (grove stukken)

- 1 rode paprika (gehalveerd, zonder zaadjes)

- 2 el olijfolie, 1 el zeezout

- 1 el suiker

- 2 tl oreganoblaadjes

- 4 tenen knoflook

- blik 400 g tomaten

- 1 pizzabodem

- 65 g geraspte mozzarella

- 4 plakjes bacon

- 3 eieren