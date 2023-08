Stylingtips: zo creëer je met de juiste accessoires je eigen barbiehuis

Tip 1: roze!

Met de zitmeubelen van Royal Stranger creëer je al snel je eigen Barbie-droominterieur. Ook de radiator Play van Jaga is er in een funky kleurenmix. De houten bekleding met afgeronde hoeken maakt van de verwarming een speels én veilig object.

Tip 2: spiegel

Ⓒ Barbie, The Movie, ph. Jaap Buitendijk ©Warner Bros en Urban Outfitters

Het droomhuis van Barbie is voor de film levensgroot nagebouwd. Superleuke inspiratie voor je eigen ‘happy & fun times’-interieur! Voor je opmaaktafel is een roze tafelspiegel onmisbaar, zoals de Heartbeat Maek-up Vanity-spiegel van Urban Outfitters.

Tip 3: luxe

Ⓒ Roche Bobois en vaasje Flower van Things I like Things I Love

De designliefhebbers onder kunnen op een luxe wijze de woonstijl van Barbie in huis halen. Met de BomBom-bank van kunstenaar Joana Vasconcelos voor Roche Bobois wordt de sfeer zacht en sprookjesachtig. Extra schattig wordt het met bloemenvaasjes vol roze bloemen.

Tip 4: niet te warm, niet te koud

Ⓒ kussen van Tarta Gelatina en roze radiator Strada hybrid Aco van Jaga

Met kussens met een vrolijk dessin en een vloerkleed in snoepkettingkleurtjes creëer je een heel vrolijke kinderkamer. De kids voelen zich nog beter met de Strada Hybrid Aco; een radiator die automatisch overschakelt van verwarmen naar verkoelen. In pastel roze past die goed in de Barbie-kinderkamer.

Tip 5: vintage

Ⓒ Jay Jennings en blauw vintage tafellampje Ikea van Reliving

Waarom alles nieuw kopen? Barbie is tenslotte ontworpen in 1959 en maakt nu haar grote comeback. Dit blauwe tweedehands lampje van Reliving geef een fris accentje aan de roze Barbielook in huis. Door duurzaam te denken te hergebruiken werken we allemaal mee aan het behoud van onze planeet.

Tip 6: 2-d

Ⓒ plexiglas vaasjes van Beekindled

Het is helemaal in om met 2D-effecten te spelen, zoals deze plexiglas vaasjes van Beekindled. Ze lijken wel 2D in de ruimte getekend. Zet ze als verzameling bij elkaar en creëer zo op tafel of in de vensterbank een vrolijk kleuraccent. Ze hebben maar 1 bloem of takje nodig!

Tip 7: cocktails

Ⓒ Barbie x Dragon martiniglazen

De Barbie Martini-glazen zijn leeg al enig om neer te zetten – zo gebruikt Barbie ze zelf namelijk ook - laat staan gevuld met een heerlijk drankje!