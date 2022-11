Dag van de Misofonie: wat is geluidshaat eigenlijk en is er iets tegen te doen?

We ergeren ons allemaal weleens aan geluiden van anderen. Maar er zijn mensen die er zoveel last van hebben dat ze woede, haat of walging ervaren. Precieze aantallen zijn er niet, maar geschat wordt dat één tot vijf procent van de Nederlanders aan misofonie lijdt.

Het is goed om te weten dat misofonie véél verder gaat dan ergernis of irritatie. Mensen met misofonie ontploffen bijna van woede. Het kan soms zo erg zijn dat misofonie een groot gedeelte van de dag bepaalt waardoor mensen in een isolement raken.

Alledaagse geluiden als smakken, niezen en ademhalen zijn vaak een trigger. Maar ook typen op een toetsenbord of klikken met een muis of pen kunnen een verschrikking zijn.

Het is nog onduidelijk waarom bepaalde mensen wél en anderen niet aan misofonie lijden en het is lastig om ervan af te komen, maar het kán wel.

Foppen

Zo heeft het Academisch Medisch Centrum Amsterdam (AMC) bijvoorbeeld een behandeling ontwikkeld waarbij patiënten in acht bijeenkomsten leren met hun aandoening om te gaan. Misofonen leren dan onder meer hoe ze hun brein kunnen foppen door andere associaties bij bepaalde geluiden te krijgen. Zo kan een knisperende zak chips op een gegeven moment bijvoorbeeld doen denken aan lopen over grind tijdens een fijne wandeling.

Benieuwd of jij Misofonie hebt? Doe hier de test van Vereniging Misofonie Nederland.