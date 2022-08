Wooninspiratie: natuurlijke eenvoud voor een chic interieur

Rust

Met de uitstraling van een luxe geweven stof creëer je met een canvas-tapijt een natuurlijke sfeer in het interieur met een ingetogen karakter. De Desso Canvas tapijtcollectie werkt als een natuurlijk kunstwerk op de vloer en is hightech en duurzaam gemaakt in onregelmatige structuren en lagen waardoor een extra dieptewerking ontstaat.

Ruimtelijk

Ⓒ niervormige bank Tubo van Juntoo

Bank Tubo van Juntoo is prachtig om vrij in de ruimte neer te zetten dankzij de afgeronde vormen. Doordat de rugleuning iets ‘terug ligt’ doet de bank niet zo zwaar aan en krijgt het interieur een meer ruimtelijke en zachte uitstraling.

Zacht

Ⓒ eettafel van Table du Sud x Art in Return en tafel en stoelen van Garde Hvalsøe

De meubelen van Garde Hvallsøe uit Denemarken worden op maat en met de hand gemaakt. De ronde en organische vormen zorgen voor rust en ogen zacht en vriendelijk. De ovale eettafel van Table du Sud & Art in Return is gemaakt van Frans eikenhout en het onderstel van de restvormen uit de werkplaats. Per drie verkochte tafels wordt er een boom teruggeplant.

Organisch

Ⓒ Boxworx en organisch vloerkleed Desso Canvas Weave

Met het nieuwe canvas-tapijt van Desso kun je een organisch gevormd kleed laten maken op elke gewenst formaat. Door organische vormen en zachte materialen toe te passen voelt het totale interieur aangenaam.

Linnen

Ⓒ linnen gordijnen van By Molle

Creëer een warme sfeer in huis met linnen gordijnen. Het soepele, gewassen linnen van deze By Mölle gordijnen geeft je interieur een relaxte en luxe uitstraling. Door gebruik te maken van een gratis interieuradvies en de all-in service van By Mölle weet je zeker dat de gordijnen netjes op maat worden gemaakt en gemonteerd.

Pit

Ⓒ Zara Home x Vincent van Duysen

Geef je interieur meer pit met de nieuwe Collection 01, ontworpen door Vincent van Duysen voor Zara Home. Tijdloze ontwerpen gemaakt van natuurlijke materialen en met de herkenbare signatuur van deze beroemde Belgische ontwerper.

Onweerstaanbaar

Ⓒ Behang Touch it van Antonella Guidi voor Wall and Deco en Bo Designs

Ben je gek op een natuurlijke sfeer in huis? Ga voor een voelbare en grove structuur op de wand of een handgemaakte kunst van Bo Designs. Het stoere behang ‘Touch it’ van Wall & Deco wil je meteen aanraken, zo apart is deze leemstuk optiek met organisch-grafisch patroon.

Japandi

Ⓒ organische spiegel Pond van Ferm living en handgemaakte vaas van SoSoStorePT

De tijdloze mix van Japanse en Scandinavische woonstijlen is tijdloos en sereen. In de Japandi-sfeer creëer je met zwarte accenten de goede balans in een oase van lichte naturellen kleuren en organische vormen. De nieuwe collectie van Ferm Living presenteert de Pondspiegel waarvan de vloeibare vorm mooi matcht met de strakke vorm van het glazen dressoir kastje.