Binnenkijken in een totaal verbouwde droomboerderij

Bewoners: Jitske (37), Ed (52), Jelle (13), Aline (11) en Tyme Schreuder (5)

Sinds: 2013

Bouwjaar: 1926

Oppervlakte: 175 m2

Aantal slaapkamers: 4

Opgegroeid op een boerderij en zoekend naar meer ruimte was de Friese woonboerderij in het pittoreske coulisselandschap en met 4000 hectare grond eromheen precies waarvan Jitske Schreuder altijd droomde. Dat werkelijk alles aan de cascowoning moest worden verbouwd, zag zij als een uitdaging: „Je kon er nog van alles van maken.”

Dat deed het stel dan ook. Nou ja, vooral man Ed. Er werd uitgegraven, op de nieuwe dekvloeren kwam vloerverwarming, de skeletwanden werden gezet en de stal werd tot woonhuis verbouwd. Tijdens de renovatie kwamen er kranten uit 1950 tussen de muren tevoorschijn en op een weggesloopte muur stond met pen ’verbouwd in 1967’ geschreven.

Na 2,5 jaar was het achterste gedeelte bewoonbaar. Koos Jitske destijds voor een landelijke inrichting met veel donkere tinten als grijs en kalkverf, inmiddels is vooral sprake van licht kleurgebruik. „Een boerderij heeft altijd veel kleine ruimtes en kleine ramen, dus ik wilde meer licht.”

Emotionele waarde

Het meubilair behield zijn landelijke karakter, maar met een moderne twist. De oude elementen zoals de houten binten en eiken balken zorgen nog altijd voor een authentieke sfeer, maar de eikenhouten keuken met betonnen blad, uiteraard zelf gestort, geeft er een moderne draai aan. Het is dan ook de trots van het huis, zeker in de ochtend met een cappuccino erbij. Aan de grote eikenhouten eettafel met ijzeren onderstel zitten ze met vrienden graag op de zwarte en rieten stoelen.

De grote blikvanger is de brede geelfluwelen stoel van Woood. Hij heeft vooral emotionele waarde, vertelt Jitske. „Mijn moeder was vorig jaar ernstig ziek en alle kinderen mochten van haar iets uitzoeken. Dat werd deze stoel, in mijn lievelingskleur. Zij is inmiddels overleden, dus hij betekent heel veel voor me. Eigenlijk is de rest van de inrichting eromheen bedacht.”

Nooit meer

Achter de deuren van de oude grenen meidenkasten staat van alles wat, de zandkleurige lambrisering op de wand zorgt ervoor dat het exemplaar in de woonkamer extra wordt uitgelicht.

In de slaapkamer wordt het stel elke ochtend wakker met de herinnering aan hoe het huis ooit was: van een foto uit 1960 hebben ze wandvullend behang gemaakt. „Bijna een monumentje om te zien het hoe was en wat wij ervan hebben gemaakt.”

Hoewel ze dolblij is met het resultaat, zou Jitske niet snel weer zo’n verbouwing aangaan, zegt ze eerlijk. „Ik heb het overleefd, maar vraag niet hoe. Het ene moet altijd af zijn voor het andere van start kan gaan, wat mij betreft. Als er dan iets stilligt, geeft dat druk, zeker met drie kinderen.”

Ze zijn nu bijna klaar. In 2017 werd een hele nieuwe voorkant gemetseld en gestuct, inclusief nieuwe schuifpui, waarna de woonkamer van de achterkant naar voren werd verhuisd. Nu de badkamer nog. „We wonen in een droom!”