Volledig verlaten dorp in Canada te koop

Het volledig verlaten bergdorpje Edelweiss, van zo’n vijftig hectare groot en gelegen in de Canadese provincie British Columbia, is op zoek naar nieuwe bewoners. Wie bereid is (minimaal) 2,3 miljoen Canadese dollar (omgerekend 1,6 miljoen euro) neer te tellen voor het gehucht, krijgt er zes chalets in Zwitserse stijl bij.

Verlaten

Edelweiss werd in 1910 gebouwd voor Zwitserse gidsen en bergbeklimmers die er met hun gezinnen kwamen wonen om toeristen te helpen de Rocky Mountains te beklimmen. Rond de jaren vijftig trokken alle bewoners weg, omdat de ligging toch wat onpraktisch bleek. Het dorp ligt namelijk op de top van een beboste heuvel en - zeker in die tijd - daardoor moeilijk te bevoorraden.

De zes chalets in Zwitserse stijl met indrukwekkend uitzicht zijn overigens onlangs door een familielid van een van de oorspronkelijke bewoners volledig gemoderniseerd zodat ze zo te betrekken zijn.

Makelaarssite Realtor.ca noemt Edelweiss een „ongelooflijk unieke kans” om een mooi stukje Canadese geschiedenis te kunnen bezitten.