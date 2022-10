Dit mag nooit meer weg: antiek en stoer slagersgerei

Als 14-jarige jongen hielp Kees Janson (79) al mee in de slagerij van zijn vader in Heusden. Bijna 65 jaar later maakt hij nog steeds heerlijke specialiteiten zoals balkenbrij en rillettes, maar dat terzijde.

Toen hij een collega met uitbenen hielp, kreeg hij als bedankje deze bijzondere messenschede cadeau.

„Gemaakt van dik, luxe leer en prachtig versierd met koper. En antiek, hij moet toen minstens al honderd jaar oud zijn geweest”, vertelt Kees. „Ik weet nog goed hoe blij ik er als als jonge jongen mee was. Ik vond het echt stoer om zo’n aparte messenschede aan mijn riem te kunnen hangen.”

Kees heeft het accessoire best lang gebruikt, totdat er in verband met de hygiëne op roestvrij staal werd overgestapt.

„Het cadeau verdween naar zolder, waar ik het een een tijd geleden weer tegenkwam. Een bijzondere herinnering aan een mooie tijd en nu hangt hij boven de eettafel.”

De slagerij is in 2012 dichtgegaan. Kees was de zesde generatie, maar had helaas geen opvolger.

„Ik heb mijn slagersjas aan de vleeshaak gehangen, maar ik kon natuurlijk niet helemaal stoppen. Ik denk nu eenmaal in vlees.”

„Daarom geef ik nog steeds lezingen en cursussen, maar maak ik ook nog graag lekkere dingen zoals mijn klassieke patés. Die worden online verkocht door mijn dochter Inge. Toch een beetje opvolging!”

