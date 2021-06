Dagrecept: Kaiserschmarrn, die verrukkelijke ’pannenkoek-cake’ uit Oostenrijk

Zoals u misschien al eens heeft gelezen is Wenen (met Barcelona) mijn tweede thuis en deze ’gehakte’ pannenkoeken die ze daar in Oostenrijk (en ook Beieren) maken zijn toch wel verrukkelijk. Het ligt een beetje tussen cake en stukjes pannenkoek in.

En bovendien lekker tijdens het ontbijt, lunch en diner. Wat de naam betreft – letterlijk betekent het Keizersonzin – zijn er meerdere legendes. Zo zou keizer Frans Jozef I, het gerecht met poedersuiker en pruimenjam hebben opgegeten toen zijn echtgenote Sissi het terzijde schoof omdat het haar veel te vet was...

Splits de eieren en klop de eiwitten en suiker in een kom stijf. In een andere kom mix je de melk, bloem, eidooiers, citroensap, rum, vanillesuiker en zout tot een glad beslag. Spatel vervolgens het opgeklopte eiwit erdoor.

Verhit wat boter in een grote, ovenvaste pan en doe het beslag erin. Bak dit eerst bruin op het fornuis, keer om en bak beide kanten bruin in een op 200 graden voorverwarmde oven. Haal de pan na 8 tot 10 minuten eruit en breek het geheel met twee vorken in grove stukken. Roer de rozijnen erdoor, bestrooi met suiker en laat nog even in de oven karameliseren. Serveer met poedersuiker en (pruimen)jam.

Nodig voor 4 personen:

- 250 ml melk

- 6 eieren

- 125 g bloem

- 2 el suiker

- shot rum

- 1 el vanillesuiker

- citroensap

- 2 el rozijnen

- snufje zout

- gewone suiker

- poedersuiker