Recept van de dag: saté

Hoe kan je nou een recept van saté lezen zonder dat het water je in de mond loopt?Dit recept komt uit dat mooie boekje De Keuken van Melati. Anny Tissot van Patot schreef het. Het boek verscheen al in 2007. Uit 2009 is er van haar hand een reisverslag door Indonesië. Verder kan ik niet veel over haar vinden behalve dat ze jarenlang een Indisch cateringbedrijf had.