Lezersreis: de vele gezichten van Marrakech

U verblijft in het La Maison Arabe, sinds 1946 een begrip in Marrakech en ver daarbuiten. Het resort ademt Arabische sferen en de stijlvol ingerichte kamers beschikken elk over een sfeervolle zithoek met open haard. Uitmuntende welnessfaciliteiten, een verleidelijk golfresort, een trendy pianobar en twee eigen restaurants maken dat het u aan niets ontbreekt.

Culinaire kookcursus & de tuinen van Marrakech

Aan de hand van een enthousiaste gastvrouw beleeft u de Marokkaanse keuken op zijn best. Experimenteer met gewaagde smaakcombinaties en tover de smakelijkste gerechten op tafel. Naderhand proeft u van uw zelf bereide lunch! Vervolgens geeft u uw ogen flink de kost tijdens een uitgebreide wandeling door de paradijselijke tuinen van Marrakech, waar frisse geuren heldergroene begroeiing uw zintuigen prikkelen.

Ballonvaart & per 4x4 door het Atlasgebergte

Vanuit een luchtballon hoog boven Marrakech ziet u pas echt goed hoe fraai en divers deze wereldstad is. De doorgaans zeer heldere omstandigheden zorgen dat u tientallen kilometers in de verte kunt turen. Tijdens de ballonvaart kunt u ook het imposante Atlasgebergte bewonderen, waar u op een later moment nog een avontuurlijke rit per 4x4 maakt.

Informeer bij onze reisspecialisten naar de vele andere excursiemogelijkheden, zoals bijvoorbeeld dineren in het beste restaurant van Marokko: La Grande Table Morocaine.

Prijs

Veelzijdig Marrakech vanaf €1.795 p.p. (o.b.v. 2 personen)

Inbegrepen

• Transavia vluchten

• Transfers luchthaven naar hotel en v.v.

• 4 overnachtingen in een Junior Suite, incl. ontbijt

• Kookcursus incl. lunch

• Bezoek aan de Tuinen van Marrakech

• Ballonvaart

• 4x4 drive door het Atlasgebergte

Mogelijke reisdata

12 t/m 16 januari, 9 t/m 13 februari, 8 t/m 12 maart 2020

Reserveren

Bel: 073 – 7074343 of mail naar [email protected]