Dierenvraag: waarom likt mijn kat ineens aan tuintegels?

Katten van deze leeftijd kunnen afwijkend of abnormaal gedrag vertonen door dementie. Als je kat zulk likgedrag vertoont wanneer de tegels nat zijn, dan kan het ook een voorkeur voor regenwater zijn. Water dat lang stilstaat, zal een klein olieachtig laagje krijgen, vers gevallen regenwater en bewegend water niet en heeft bij veel katten de voorkeur boven stilstaand water.

Drinkfonteintjes voor katten zijn daarom goede verleiders om de beestjes veel te laten drinken. Vooral bij oudere katten zal dit de nierfunctie ondersteunen.

Wist je trouwens dat katten niet graag drinken uit een bakje waar hun snorharen de rand raken tijdens het drinken? Een fijne drinkbak voor katten is minstens zo groot of zelfs nog groter dan een eentje voor een hond. Een grote bak met bewegend water is dus ideaal, misschien is dat precies waarnaar deze kat op zoek is!

