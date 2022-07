Motortest Harley-Davidson Low Rider ST: traditionele dikke bruut

Motor

lucht/oliegekoelde V-twin

Cilinderinhoud

1923cc

Vermogen

105 pk max

Gewicht

327 kg

Tankinhoud

18,9 l.

Prijs

€ 27.495

Low rider is a real goer. Take a little trip and see. De band War bezong de Low Rider in een song die door ons hoofd gonst wanneer we op het lage zadel van de ST gaan zitten.

Om meteen met de deur in huis te vallen: de Low Rider ST ’goes’ inderdaad. In de lagere versnellingen is het maar goed dat het zadel over een steuntje beschikt, want de aardverschuivende 168 Nm aan koppel rolt er al bij 3500 toeren uit en schopt je letterlijk richting de horizon. Kijk, dat maakt ons blij.

Twee zuigers met de doorsnede van een volwassen asbak pompen op en neer om een goeie 400 kilo (327 kg aan rijklare Harley plus mijn circa 80 kilo) vooruit te stuwen; 1923cc is dan ook een cilinderinhoud die je zelfs niet meer in een doorsnee gezinswagen terugvindt. Zo zit de gang er snel in.

Vanaf de allereerste omwenteling is er power voorhanden en via de zware, maar zuivere versnellingsbak hoef je dan alleen nog het toerental rond de 4000 toeren te houden om mooi vaart te maken. Dankzij de dubbele balansas in het blok gebeurt dat opvallend trillingvrij.

Het stuurkarakter is opvallend goed. Als je met een beetje kennis van zaken een bocht weet in te schatten, valt er behoorlijk stevig te kachelen met deze dikke bruut. De grootste verrassing is wellicht de grondspeling, want je moet echt je best doen om de voetsteunen op te schuren.

De Harley-Davidson Low Rider ST is er een van de goeie oude stempel. Zwaar en met een dik blok maar met een modern kantje. Hopelijk stuurt Harley in de toekomst niet helemaal weg van zulke bruten, want dat zou zonde zijn.