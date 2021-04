7 x wereldsteden en hun bijnamen

New York: The Big Apple

In het boek The Wayfarer of New York uit 1909 van Edward S. Martin werd New York voor het eerst The Big Apple genoemd. De auteur schreef in zijn boek hoe andere steden New York zagen als gierig en hebzuchtig. Hij gebruikte daarvoor de zin: The big apple gets a disproportionate share of the national sap.

Dat is blijkbaar al die tijd blijven hangen bij de mensen. Begin jaren 70 werd in New York dan ook besloten om een grote appel te gebruiken als symbool voor de stad.

Londen: The Old Smoke

De Britse hoofdstad wordt al sinds 1952 The Old Smoke genoemd. Een niet zo flatteuze bijnaam die Londen te danken heeft aan de dikke laag smog die de stad vijf dagen lang bedekte. Door de vervuiling kwamen duizenden mensen om het leven. De ramp was aanleiding voor de Clean Air Act, een verbod op het verbranden van kolen in stedelijke gebieden.

Las Vegas: Sin City

What happens in Vegas, stays in Vegas... In de 20e eeuw ging het er wild aan toe in Block 16 in Las Vegas, het zogenaamde zondige deel van de stad. Er werd volop alcohol verkocht en gedronken en er was veel prostitutie. Oftewel: er werd gezondigd. Zo kreeg Las Vegas de bijnaam Sin City, een naam die nog altijd aan de stad kleeft.

Parijs: The City of Love

Zin in een romantisch weekendje weg? Parijs is the place to be! Er is geen andere stad op de wereld die zo romantisch is als de Franse hoofdstad. Geen wonder dat het door veel mensen wordt gezien als de stad van de liefde.

Overigens wordt Parijs ook wel City of Lights genoemd omdat de Europese stad de eerste was op de wereld die elektrische lantaarns gebruikte om de straten te verlichten.

Amsterdam: Venetië van het Noorden

Kanalen die dwars door de stad lopen, meer dan 100 kilometer lang. Amsterdam lijkt wat dat betreft een beetje op Venetië, vandaar de bijnaam.

Chicago: The Windy City

Je zou bijna denken dat het (vrijwel) altijd waait in Chicago en dat de verklaring is voor de bijnaam The Windy City (de winderige stad). Hoewel het er heus wel flink kan waaien, dankt de stad zijn bijnaam aan de politiek.

Charles A. Dana, een journalist van The New York Times, schreef ooit over Chicago dat de politici ’full of wind’' waren, oftewel nogal veel opschepten. Een uitspraak die al die jaren is blijven hangen.

Los Angeles: City of Angels

Los Angeles kreeg in 1781 de Spaanse bijnaam El Pueblo de la Reina de Los Angeles (De stad van de koningin van de engelen). Dat werd later afgekort tot de Stad van de Engelen, oftewel Los Angeles.