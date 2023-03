Lezersvraag: wat te doen aan een voorruit die maar niet schoon wordt?

Dennis: „De binnenkant van de voorruit van mijn auto is lastig schoon te maken. Er zitten vlekken in en het lijkt vettig. Ik heb alles al geprobeerd.”

Zamarra: Als alle sterk ontvettende middelen niet werken, dan is vet blijkbaar niet het probleem en weet ik niet wat er aan de hand is. Ik zou het raam professioneel laten reinigen. Kijk naar de mogelijke oorzaak: het interieurluchtfilter vervangen kan helpen als dat een tijdje niet is gebeurd. Bij sterke verontreiniging kan een lekkage in de kachelradiator zijn ontstaan. Het kan om een minimale lekkage gaan. Bij twijfel even langs de garage of aircospecialist.

