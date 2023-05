Lifehack: koffie te bitter? Doe er zout in!

Op Twitter is het onder foodies momenteel een trend om met anderen te delen wat het gekste is dat ze ooit hebben geleerd over eten en drinken. Twittergebruiker @BirdRespecter laat weten dat een snufje zout in koffie ervoor zorgt dat het drankje minder bitter smaakt. „Ik dacht dat dit algemeen bekend was, totdat mijn collega mij raar aankeek”, zo luidt de tweet.

Een hoop Twitteraars hadden nog nooit eerder van deze lifehack gehoord, voor anderen was die al bekend.

Maar hoe zit het eigenlijk?

Zout kan de zoetheid versterken, maar inderdaad ook de bitterheid inderdaad verzachten. De Amerikaanse televisiepersoonlijkheid en chef-kok Alton Brown heeft ooit in een interview al gezegd dat hij een theelepeltje zout toevoegt aan zijn koffie om het minder bitter te laten smaken. Ook koffie-experts, zoals de Britse Kate Johnston, zeggen dat koffie lekker(der) kán worden als je er zout aan toevoegt. „Als je koffie erg bitter is, dan is zout een gezondere optie dan suiker en zoetstoffen. Het zout accentueert de zoeten tonen en neutraliseert een te scherpe smaak.”

Maar eerlijk is eerlijk: als de koffie goed is gezet, dan heb je eigenlijk helemaal geen zout nodig. Een goed kopje koffie heeft immers de juiste bitterheid. Johnston geeft toe aan Huffington Post: „Alleen als ik espresso-martini’s maak, grijp ik naar het zoutvaatje.”

Bekijk ook: Zo maak je dat perfecte schuimlaagje op je cappuccino