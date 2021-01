Recept van de dag: risotto met doperwten

En dan ga je voor het rek pesto staan. Als je zoiets tenminste niet zelf maakt van bijvoorbeeld wat walnoten en het blad van de radijs die je nu natuurlijk ook in overvloed eet. Ik heb er vorig jaar hier nog het recept van gegeven. Goed, je hebt haast, geen zelfgemaakte pesto, dus sta je voor het rek en dan ga je wel even de potjes lezen en neem je een echt goed merk. En dat is een klein beetje duurder maar veel lekkerder.

Nodig voor 4 personen:

•1 liter groentebouillon

•25 gr boter

•1 ui fijngesnipperd

•300 gr risottorijst

•100 ml droge witte wijn

•450 gr doperwten

•4 eetl groene pesto

•1 eetl geschaafde oude boerenkaas

Bereiding:

Maak 1 liter groentebouillon warm. Bak de ui in boter en voeg de rijst toe. Schenk de wijn erbij en laat die opnemen door de rijst. Schenk de bouillon bij de rijst. Laat 10 minuten zachtjes koken. Doe de doperwten erbij en laat nog 10 minuten staan tot alle vocht is opgenomen. Roer nu de pesto door de rijst, breng op smaak met vooral peper. Rasp nog wat kaas er over en klaar. Een van de mooiste gerechten ter wereld.