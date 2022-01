Column Babette: Omicron heeft de Sporty Spice in me goed te pakken

Je kunt er bijna niet meer omheen: zitten is het nieuwe roken. We zitten te veel, bijna de helft van alle Nederlanders maar liefst zeven uur per dag.

Na twee weken liggen, hangen, zitten en wachten totdat ik uit quarantaine mocht, weet ik er alles van. Er gaat niets boven bewegen.

Door corona is dit helaas niet meer even vanzelfsprekend. Een rondje wandelen, een stuk fietsen, laat staan een half uur hardlopen hakt er opeens behoorlijk in. Omicron voelde als een flinke griep, maar heeft de Sporty Spice in me goed te pakken genomen.

Momenteel ben ik in Spanje waar flink wordt gewandeld. Zoals de Spanjaarden begin ook ik de dag met een wandeling over een pad langs de kust.

Hijgend, puffend én met mondkapje. Degenen die dit niet doen, zijn volgens de Spanjaarden buitenlanders. Of nog explicieter: los Holandeses die de regels aan hun laars lappen.

Spanjaarden houden zich graag aan regels. Zelfs de nieuwe afspraak dat er op de stranden niet meer mag worden gerookt (!), wordt keurig nageleefd.

Er wordt links en rechts flink gemopperd, dat wel. Want zitten mag dan het nieuwe roken zijn, roken is hier nog altijd zoiets als zitten. Volstrekt vanzelfsprekend.

Volgens neuropsycholoog Erik Scherder is Nederland wereldkampioen zitten. We zitten te lang achter onze laptop, achter het stuur en voor de tv, met een verhoogde kans op een hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten en suikerziekte type 2. Waardoor de kans op dementie weer toeneemt.

De pr-machine draait daarom inmiddels op volle toeren, met als doel om ons straks staand door het leven te laten gaan. Want een uur op je kont betekent vijf minuten eerder dood, aldus Scherder, die ons in de eerste lockdown al aan ’het ommetje’ kreeg.

Ik ben inmiddels om: staan is ook mijn nieuwe motto. Al is het maar omdat die coronakont van mij inmiddels veel te veel zitvlees heeft.

Mail: b.wieringa@telegraaf.nl