Oproep: goed dat Nederland steeds meer toeristen trekt?

Onlangs werd bekendgemaakt dat in het hoogseizoen van 2019 in totaal 10 miljoen vakantiegangers in Nederlandse accommodaties zijn geregistreerd, onder wie 4,5 miljoen buitenlanders. Het ging volgens het CBS om 35 miljoen overnachtingen, een stijging van 7,5%. Onderzoekers verwachten dat het aantal buitenlandse toeristen rond 2030 is verdubbeld van twintig miljoen naar ruim veertig miljoen.

Merkt u dat steeds meer toeristen ons land weten te vinden? Hoe merkt u dat en hoe vindt u het dat Nederland populairder wordt? Wij zijn benieuwd wat volgens u de voor- en nadelen zijn.

