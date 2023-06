Oproep: wat vindt u van 'blote' kleding op de werkplek bij warm weer?

In de eigen tuin, in het park of op het strand. Daar is het heel normaal om een zomerse outfit te dragen. Maar vindt u dat dit ook op de werkplek moet kunnen? En hoe zit dat met slippers of sandalen versus schoenen? Wat vindt u geoorloofd? Wat voor werk doet u en hoe gaat u zelf gekleed naar het werk als het buiten snikheet is?

Veel werkplekken hebben natuurlijk een aangename temperatuur dankzij een airco. Houdt u daar rekening mee? Stapt u bijvoorbeeld in een zomerse outfit op de fiets naar het werk en kleedt u zich om als u eenmaal op de werkplek (waar geen uniform is vereist) bent gearriveerd?

Zijn er bij u op de werkplek specifieke kledingafspraken gemaakt? Wat mag (of kan) wel en niet? En bent u het daarmee eens?

Laat het ons weten! Mail naar check-in@telegraaf.nl

Een bloemlezing van de reacties wordt binnenkort zowel in de krant als op onze site gepubliceerd.