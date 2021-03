Zó maak je een verrukkelijke bouillabaisse!

Thuis & Tuin

Zo krijg je vieze geuren en vlekken uit je plastic bakje

Om voedselverspilling tegen te gaan, is het slim om restjes in een plastic bakje te bewaren in de koelkast of in de vriezer. Maar een portie pasta met rode pastasaus kan zorgen voor vlekken in je bakje. Hoe krijg je die vlekken weer weg? En die muffe geur? Wij hebben het antwoord.