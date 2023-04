Vier Koningsdag in stijl met deze oranje interieurtips en Hollandse klassiekers

In Nederland zijn we trots op onze tradities omdat het iedereen met elkaar verbindt. We vieren Koningsdag met oranje als nationale trendkleur en decoreren ons huis met iconische designs om te proosten op het verleden en de toekomst.

Feestelijk tafelen

De Birthday Cake Paradiso van Villeroy & Boch is een ‘limited edition’ ontbijtservies en tegelijkertijd een uniek design object in de vorm van een porseleinen verjaardagstaart. De vierdelige set bestaat uit een bord, een kom, een beker en een kandelaar; op elkaar gestapeld met een kaarsje erin verras je iedereen aan tafel op een feestelijke manier.

Bloemen op tafel

Een pasteloranje kleur op de wand is helemaal van nu. In combinatie met blauw ontstaat een klassieke en tijdloze sfeer. Op tafel mag met Koningsdag de tulpenvaas Amsterdam niet ontbreken; een mix van kleurrijke bloemen maakt het interieur feestelijk en vrolijk.

Retro Chic

In 2023 bestaat Villeroy & Boch 275 jaar en dit wordt gevierd met het uitbrengen de designklassieker La Boule in een gerestylde en gelimiteerde oplage. La Boule werd in 1971 ontworpen door Helen von Boch: een 7-delige serviesset die gestapeld een perfecte bol vormt. Dit designicoon is nu gedecoreerd met het historische dessin Paradiso.

Koekje erbij

Niets zo heerlijk als een lekker koekje bij de koffie. Deze oranje koektrommel van &Klevering staat meteen gezellig op tafel en de koekjes blijven zo langer vers. De stroopwafel-vershoudclip van Kikkerland is handig en leuk om te zien; en de chips blijven zo dagen knapperig!

Vincent van Gogh

Vincent van Gogh besloot op zijn 27ste om kunstenaar te worden. Die beslissing zou zijn leven en onze kunstgeschiedenis voorgoed veranderen. Anno 2023 zien we zijn werk ook vertaald naar raamdecoratie in de Tuiss x Van Gogh Museum® collectie voor een kunstzinnige sfeer in het interieur.

Een échte Vincent van Gogh aan de wand is voor de meeste van ons niet haalbaar, maar wacht even! Met dit behang van BNWalls heb je toch het gevoel dat Vincent van Gogh thuis de wanden geschilderd heeft.

Designklassieker

Het nieuwe kleurconcept ‘Intensified’ uit de Desso Asteranne collectie van Desso Tarkett laat zien hoe je meer intense, vollere kleuren toepast in het interieur. De sfeer krijgt een rijke en warme uitstraling. Dat je hier wat durf voor nodig hebt is zeker waar. Toch zijn deze kleuren van oudsher klassieke kleuren die de landhuizen en paleizen van weleer grandeur gaven. Maak een statement in de klassieke woonstijl en ga voor tijdloos terra-oranje met donkerblauw.

Souvenir uit Holland

De tulpenvaas van Heinen Delfts Blauw is niet alleen leuk voor in je eigen interieur maar zeker ook als souvenir. Het oude ambacht van het hand beschilderen van porselein bestaat nog steeds en is bij Heinen Delfts Blauw van vader op zoon doorgegeven.

Mix oud en nieuw

Hoe leuk om een moderne werkplek met kobaltblauwe kleuraccenten van Vitra te decoreren met een ‘ouderwets’ bloemenvaasje dat nu in een nieuw jasje weer heel hip is. Het voelt meteen als ‘hollands glorie’ aan maar dan op een moderne manier.