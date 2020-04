Nederland wordt vakantieland nummer 1

Het is nog even wachten, maar zodra we weer mogen reizen, zullen we vooral toerist in eigen land spelen, zo blijkt uit onderzoek van Columbus Travel. Maar liefst 80 procent van de respondenten geeft aan te overwegen om dit jaar in eigen land op vakantie te gaan. In voorgaande jaren vond minder dan de helft van alle vakanties van Nederlanders in Nederland plaats, ruim een verdubbeling.

Nederland staat dus waarschijnlijk aan de vooravond van een ware hausse in (hyper)lokaal toerisme. „Lokaal toerisme was al met een opmars bezig omdat klimaatverandering veel mensen heeft overtuigd van de noodzaak om minder ver te reizen. De coronacrisis zal die ontwikkeling in een stroomversnelling brengen”, stelt Columbus Travel-hoofdredacteur Mark Mackintosh.‘

Het RIVM liet eerder aan Hart van Nederland weten dat op vakantie gaan in eigen land mag, mits reizigers zich aan de richtlijnen houden. Dit is mooie kans om ons eigen land te herontdekken.

Europa

Een verrassend grote meerderheid (74 procent) overweegt toch nog wél om in 2020 naar het buitenland af te reizen. Zij kiezen voornamelijk voor een bestemming binnen Europa (74 procent). Dat verschilt niet veel van voorgaande jaren – van alle Nederlanders die naar het buitenland op vakantie gaan, blijft doorgaans 80-85 procent binnen Europa.

Hoé dan?

Hoe, dat is dan de vraag. Eerder berichtte De Telegraaf al over het nieuwe reizen per vliegtuig, waarbij uiteraard wordt gekeken of meer ruimte tussen de stoelen mogelijk is. Opties zijn glazen schotten tussen de stoelen, het zogeheten ’Glassafe-concept’. Ook om en om zitten, de zogeheten ’Janus-opstelling’, zou een mogelijkheid kunnen zijn. In Hong Kong en Amerika gaan stemmen op voor een mix van passagiers- en vrachtvervoer, waardoor er automatisch afstand tussen stoelenrijen kan worden aangebracht. „Met minicontainers kunnen passagiers van elkaar worden gescheiden, terwijl de cabine als totaal op zo’n vlucht toch geld kan verdienen”, aldus een zegsman. Ook Dubai maakt in de praktijk al vaart met het nieuwe coronavliegen. Zo wordt de temperatuur opgemeten van reizigers en draagt het cabinepersoneel een beschermende jas, gezichtsmasker, handschoenen en mondkapje. Ook is een mondkapje voor reizigers verplicht.

De behoefte om op vakantie te gaan blijft. We willen, ondanks alle maatregelen, er op uit. Of de ‘Janus-opstelling’ of plastic schotten werkelijkheid zullen worden? De tijd zal het leren. Voor nu gaan we op zoek naar een eigen alternatief: vakantie binnen de grenzen. Het is goed voor eigen toerisme, bovendien is vakantie in eigen land redelijk onbezorgd. En dat is waar de vakantiegangers behoefte aan hebben: zorgeloos zijn.