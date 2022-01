Recept: witvis en salsa à la topkok Tim van der Molen

Witvis & salsa (4 pers.)

Nodig voor 4 personen:

1 tl zwarte peperkorrels

1 tl korianderzaad

2 gedroogde chilipepers (zonder pitjes)

3 in halve ringen gesneden, grote witte uien

5 fijngehakte knoflooktenen

150 ml olijfolie

10 ansjovisfilets

zout

1,5 kg in blokjes gesneden tomaat

stelen van 1 bosje peterselie in stukjes van 1 cm

1 kg aardappelen in schijfjes van 2 mm

4 moten stevige witvis (bijvoorbeeld kabeljauw)

Bereiding

Rooster in een droge pan peperkorrels en korianderzaad en vermaal grof in een vijzel. Zweet pepers en knoflook in olijfolie in brede stoofpan, voeg ui met snuf zout toe en daarna ansjovis, gemalen peperkorrels en korianderzaad. Stoof een paar minuten. Zet vuur hoog en voeg tomaatblokjes toe zodat ze vocht verliezen. Blijf roeren zodat ui niet aanbakt. Kook in tot dikke saus en voeg peterselie toe. Meng aardappelschijfjes met scheut olijfolie en leg één laag dakpansgewijs op de bodem van een grote ovenschaal. Bestrooi met ietsje zout. Verdeel één laag saus over aardappels en leg daarop de moten vis. Besprenkel met wat olijfolie en zout. Top vis af met overgebleven saus. Leg één laag aardappelschijfjes dakpansgewijs boven op saus. Zet schotel 25 minuten in een 200 graden voorverwarmde heteluchtoven. Serveer met zuurdesembrood en salsa.

Salsa

blad van 1 bosje peterselie

½ hand verse koriander

½ hand verse citroenmelisse

1 rode ui in ragfijne blokjes gesneden

zwarte peper en zeezout

olijfolie

citroensap

Bereiding

Meng ui met fijngehakte kruiden en 3 el citroensap. Zet onder met olijfolie en breng op smaak met peper en zout.