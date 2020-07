Recept van de dag: Courgettesoep

Ik had een paar gele courgettes liggen. En een paar grote wortels. Een ui. Dan zijn we al een heel eind. Uit de tuin kwam flink wat oregano, tijm en bosui. Ik heb in het begin van het jaar steeds de wortelstukjes van de bosui in de tuin gezet en snij er nu iedere dag van zonder dat het opgaat. Er was nog wat bleekselderie. Het gehakt aangemaakt met wat kruim van oude broodjes die ik al eerder had gemalen. Een ei erbij, wat zout en peper, beetje foelie. Mengen en balletjes draaien.

Snij de groentes fijn. Hou wat van de fijngesneden courgettes achter. Dan eerst de ui en wortel met de bleekselderij aanzetten met olijfolie. Laat vijf minuten gaan. Blussen met een glas witte wijn, laat even heel goed doorkoken. De courgettes erbij, omscheppen en mee stoven. Vul aan met een liter bouillon. Laat vijf minuten koken. Nu de ballen erbij. Tien minuten blub-even niets-blub en eigenlijk is je soep al klaar. Hak de achtergehouden courgette-stukjes nog fijner en doe de laatste twee minuten bij de soep.

Nodig voor twee personen

• 2 gele courgettes

• 200 gr half-om-half gehakt

• 1 l bouillon

• 1 ui gesnipperd

• 1 grote wortel, in stukjes

• 2 stengels bleekselderij,

in stukjes

• 1 theel oregano

• ½ theel tijm

• 3 stengels bosui, in ringen