Autospot: Pagani Zonda ZoZo in Tokio

Misschien moeten we zeggen ‘er weer staat’, want de bijzondere Pagani Zonda ZoZo is er een tijdje tussenuit geweest. De gefortuneerde eigenaar was enkele jaren geleden iets minder fortuinlijk en was met de Italiaanse supercar betrokken bij een ongeluk in Tokyo. De complete neus was na de crash verdwenen. Op de plaats van het ongeval stond ook een Maybach 62S.

Maar de Pagani Zonda ZoZo is nu weer als nieuw, zoals Sjoerd je in de video laat zien, en kan eigenaar Yusaka Maezawa er weer mee de weg op. De Japanner liet de Pagani speciaal bouwen en gaf de kostbare hypercar de naam van zijn bedrijf Zozotown.

Deze week geen nieuwe aflevering van Sjoerds Weetjes.