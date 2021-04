Dagrecept: Zo maak je een vullende chili sin carne

Ik vind eenpansgerechten geweldig; ten eerste omdat er momenten zijn dat je gewoon te weinig tijd hebt, maar ook omdat ik jarenlang een keuken had zonder vaatwasser. Daar komt vandaag trouwens verandering in. Nu eens zien hoe snel ik hem leeg-ruim...

Chili con carne eet je meestal met rijst of brood; ik beschouw het toch als eenpansgerecht. Oh, en vertel trouwens nooit trots aan een Mexicaan dat je ’hun’ chili con carne hebt gegeten, want zij zien het eerder als ’Tex-Mex’, een keuken die je terugvindt in Amerikaanse staten grenzend aan Mexico, met Spaanse, Amerikaanse en Mexicaanse invloeden. Omdat ik ook de vegetariërs niet wil vergeten, gaan we vandaag voor een chili sin carne, zonder vlees dus.

Verhit de olie in een koekenpan en fruit de ui, knoflook en fijngehakte jalapeño – laat de zaadlijst maar weg – tot ze zacht zijn. Voeg alle kruiden toe en bak nog een paar minuten mee. Dan de linzen, bonen, tomatenblokjes en –puree erbij. Laat 15 tot 20 minuutjes sudderen totdat je saus de gewenste dikte heeft. Doe tegen het einde de mais erbij. Serveer met een dot zure room en rijst, brood of zachte tortilla’s. Ook lekker over de tortillachips uit de oven, tijdens een avondje Netflix.