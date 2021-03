Michiel (26) kan meer zien dankzij gentherapie

Michiel van den Berg (26) uit Urk is de eerste Nederlander die afgelopen week is geopereerd. „De salontafel lijkt beter zichtbaar en bij mijn ouders kon ik opeens de structuur van het vloerkleed waarderen. Het geeft me een groot gevoel van geluk.” Ⓒ Aldo Allessie

Een kleine groep mensen in de wereld lijdt aan een ernstige afwijking van het netvlies door een defect in één bepaald gen, het RPE65-gen. Ze zijn vanaf hun geboorte slechtziend en het vooruitzicht is blindheid rond het veertigste jaar. Na twintig jaar onderzoek is er nu een gentherapie die het proces van achteruitgang kan stoppen en mogelijk zelfs leidt tot beter zicht.