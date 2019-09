Recept van de dag: gevulde mosselen

In Nederland doet haast niemand het meer, maar heus dit is zo lekker dat het best uit het grijze verleden mag worden gewekt. Stuffed Mussels, met een pint stout. Oftewel gevulde mosselen. En dan zoek je een geweldige Nederlandse stout erbij van bijvoorbeeld van Van Vollenhoven of Jopen.

Nodig voor 4 personen:

48 grote mosselen

Twee glazen witte wijn

225 g boter

10 knoflooktenen, heel fijn gesneden

100 g broodkruim

8 citroenpartjes

Flesje stout

Bereiden:

Mosselen in een beetje wijn open stomen. Die niet open willen weggooien. Afgieten en openmaken. Kneed de knoflook door de boter en neem meteen de broodkruimels mee. Duw een beetje boter bij iedere mossel. Bestrooi nog met broodkruimels.

Dan de hete oven in of nog beter onder de grill. Tot het bubbelt en knispert. Serveer met een paar wiggen van citroen. Kraag omhoog en genieten maar. Ik blader nog even verder in mijn Irish Cooking uit 1988 alweer. Oh, wat zie ik daar? Beef in Guinness? Oké, die doen we maandag dan.