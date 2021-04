Dagrecept: zondigen met een lemon curd trifle

Daarom staat er morgen een kwaadaardig lekker toetje op het menu: een trifle. Dat is een Engels dessert dat bestaat uit lange vingers of cake, een laagje likeur (zoals port, sherry of Madeira) fruit, custard, slagroom en nog wat fruit ter garnering. Het leuke is dat je hem kunt maken zoals je wilt. We gaan deze keer voor gemak: sommige ingrediënten hoef je echt niet helemaal zelf te maken. Het is immers weekend.

Limoncello

Wij gaan voor een lemon curd trifle met rode vruchten. Het is heel makkelijk: besmeer je plakjes cake eerst met de lemon curd en snijd de cake in kleine vierkantjes. Maak hiervan een laag onderin de vier trifle glazen. Giet wat limoncello over de stukjes cake zodat die wat zompig wordt. Daarover doe je een laag rood fruit (naar keuze), daarna volgt in ons geval een laag

slagroomvla (al kan custard natuurlijk ook). Hierover doe je een dot stevige, opgeklopte verse slagroom; voeg suiker toe naar smaak. Verkruimel ten slotte een stukje kandijkoek over de slagroom.

Nodig voor vier personen:

- 4 trifle glazen

- 4 plakjes hotelcake

- potje lemon curd

- fles Limoncello

- 4 handjes rood fruit naar

keuze (bijvoorbeeld

frambozen, blauwe

bessen, bramen)

- ½ liter slagroomvla

(of custard)

- verse opgeklopte slagroom

- suiker (optioneel)

- kandijkoekjes