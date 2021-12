Airfryer-snack veel gezonder (of toch niet?)

Een heerlijke snack op zijn tijd is heerlijk en als dit minder vet kan, is het helemaal fantastisch. Airfryers zouden een ’gezondere’ manier zijn om snacks te bereiden omdat je minder vet nodig hebt. Is dat echt zo?

Diëtist/lifestylecoach Tilly Zuidema legt het verschil uit tussen een airfryer en een frituur. „Een airfryer werkt door middel van hete lucht die een temperatuur bereikt van zo’n 200 graden. Die hete lucht draait constant rond waardoor de gerechten gelijkmatig gaar worden en er een knapperig laagje ontstaat. In een frituurpan ontstaat het krokante laagje door onderdompeling in hete olie/vet.”

Hét verschil

„Er is een belangrijk verschil tussen airfryer- en frituursnacks. De producten voor de airfryer worden vooraf ondergedompeld in vet. Anders krijg je niet dat krokante korstje. Ze bevatten dus standaard meer vet voordat je ze afbakt in de airfryer. Frituurproducten zijn voor bereiding ’magerder’, maar worden weer vetter doordat je ze bakt in olie of frituurvet. In de praktijk het verschil te verwaarlozen”, aldus Zuidema.

Een blik op de verpakkingen wijst uit dat bitterballen voor de frituur per 100 gram gemiddeld 10 gram vet bevatten. De airfryer- en ovenbitterballen zijn met gemiddeld 15 gram vet per 100 gram inderdaad wat ’voller’.

„Het verschil tussen oven- en airfryerhapjes is ook minimaal, al kan de ovengarnituur zelfs nog vetter zijn omdat ze langer nodig hebben”, aldus Zuidema.

„Het is een feit dat airfryer-snacks ná bereiding iets minder vet zijn”, vertelt Zuidema. „Maar dit verschil is zo klein dat je die kunt verwaarlozen. Alle snacks zijn in principe ongezond, maar wel lekker voor de geest. Geniet met mate en blijf daarbiin beweging.”