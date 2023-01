Deze auto’s zijn gemakkelijk te parkeren, betrouwbaar en kosten minder dan 1000 euro

Occasionselectie

Daewoo Matiz 1998 – 2010

In 2004 werd Daewoo door de Amerikanen ingelijfd. Er bestaan wat uiterlijke verschillen, maar feitelijk gaat het om dezelfde stadsmini. Voor stadsgebruik zijn het beperkte zitcomfort en het stevige motorgeluid geen bezwaar. Vier personen passen er net in en het verbruik ligt rond 1 op 15. De donkerblauwe Daewoo (2003, 103.000 km) bij een autobedrijf in Culemborg voor € 999 heeft airco en stuurbekrachtiging!

Fiat Panda 2003 – 2012

Voor een stadsauto is de Panda ook op de snelweg mooi stil en comfortabel. De elektrische stuurbekrachtiging voelt wat doods aan, maar dat went. Vier personen kunnen er prima in zitten en van dit drietal biedt de Panda de grootste bagageruimte: ruim 200 liter. De 1.2-litermotor haalt 1 op 17! Bij een autobedrijf in Ermelo staat voor € 999 een blauwe 1.2 ’Dynamic’ (2005, 161.000 km).

Suzuki Alto 2002 – 2006

De Suzuki Alto bestaat als type al lang niet meer. Deze generatie heeft een flinke bijdrage geleverd aan de nog altijd uitstekende reputatie. De Suzuki rijdt ook nog eens gemakkelijk en is lekker wendbaar. De vijfbak schakelt echter hakerig en de stadsmini blijkt gevoelig voor zijwind. Een verbruik van 1 op 17 is hartstikke zuinig! Voor € 999 vinden we een zilvergrijze ’GL’ bij een autobedrijf in Emmen (2003, 173.000 km).

Oordeel van de Wegenwacht

Het komt voor dat de Matiz zijn sleutel niet herkent nadat de accu los is geweest. De contactsleutel moet dan opnieuw worden ingelezen. Als een injector blijft ’kleven’, gaat de motor op een cilinder minder lopen. Voor de Wegenwacht is dat een kleinigheid. Hetzelfde geldt voor versleten bedradingisolatie. Stevig stukje tape eromheen: klaar!

Deze generatie Panda’s is heel betrouwbaar. De Wegenwacht kent alleen wat onschuldige elektronische euveltjes. Een losse massakabel of hoofdrelais zetten de jongens voor je vast. De stekker van de motormanagementcomputer raakt ook weleens los: in het ergste geval moet er een nieuwe stekker worden gemonteerd. Dat is alles.

Suzuki is een Japans merk, maar deze Alto werd in India gebouwd. Op de bouwkwaliteit heeft dat geen enkele invloed gehad. Bij de Wegenwacht zijn amper mankementen bekend. Bij aanschaf is het goed om naar de achterwiellagers te kijken: die slijten relatief snel. De achterwielophanging is ook kwetsbaar. Juist omdat er weinig kapot gaat, zijn onderdelen relatief duur.

Ons advies

’Vergeten’ modellen kunnen als occasion erg interessant zijn. Toch zouden we als eerste voor de Fiat Panda kiezen vanwege z’n ruimte en rijeigenschappen. De bouwkwaliteit doet bovendien niet onder voor de Aziatische merken!

