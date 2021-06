Recept: zo maak je een lekker toetje met pindakaas en bastognekoeken

Nodig

4 el naturel pindakaas, frambozen, bramen, 2 perziken, roomboter of olie om in te bakken, 12 bastognekoekjes, 500 ml vanillevla

Bereiding

Snijd de perziken in partjes. Verhit een beetje boter of olie in een grillpan en bak de perziken goudbruin. Doe de bastognekoekjes in een keukenmachine en maal ze tot een grof kruim. Verdeel het koekkruim over 4 hoge glazen.

Verdeel de vla over het koekkruim. Verdeel de pindakaas over de vla. Leg de gebakken perziken, frambozen en bramen erbovenop en voeg naar wens nog extra pindakaas toe.