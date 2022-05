Onderzoek: helft huisdiereigenaren slaapt liever met hun dier dan met partner

Althans, in Amerika is dat zo. Uit een onderzoek van matrassenbedrijf Sealy onder 2000 Amerikanen met een huisdier (én een partner), blijkt dat 66% van de mensen hun huisdier bij hun bed laat slapen. 58% geeft zelfs toe liever in bed te liggen met hun dier dan met hun wederhelft.

Iets meer dan de helft, 51%, vindt het fijn om met hun huisdier te slapen omdat het hen helpt om gevoelens van angst en stress te verminderen. Voor 42% van de huisdiereigenaren zorgt een huisdier in bed voor een veilig gevoel.

Ondanks dat mensen zich rustiger en veiliger kunnen voelen met een huisdier in bed, geven veel huisdiereigenaren tegelijkertijd aan dat ze minder goed slapen met een dier naast ze omdat ze gemiddeld twee nachten per week gestoord worden tijdens hun slaap.

Gezinslid

Gestoord worden of niet, huisdiereigenaren die mee hebben gedaan aan het onderzoek, zijn dol op hun huisdier. 80% van de ondervraagden zegt hun huisdier net als mensen te behandelen. 54% van de Amerikaanse huisdiereigenaren ziet hun hond of kat zelfs als volwaardig lid van de familie.